 

Мосгорсуд не продлил арест расстрелявшему коллег полицейскому

06.07.2020, 11:48, Новости дня

Московский городской суд отменил решение Пресненского районного суда о продлении срока содержания под стражей прапорщику полиции Алексею Смирнову, который обвиняется в расстреле своих коллег на станции метро «Рязанский проспект», сообщил его адвокат Михаил Корчагин.

«Сегодня в Мосгорсуде была рассмотрена апелляционная жалоба защиты на продление срока содержания под стражей нашего подзащитного. Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции, отправил материалы на новое рассмотрение в Пресненский суд Москвы, при этом указал, что срок содержания Смирнова под стражей истекает 15 июля. Данное решение принято в связи с фундаментальными нарушениями прав Смирнова на защиту при рассмотрении материалов на арест в суде первой инстанции», – передает ТАСС слова адвоката.

Напомним, 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» два сотрудника полиции пытались задержать Смирнова за получение взятки, однако он открыл стрельбу. В результате перестрелки один из полицейских погиб, второй был ранен. Момент стрельбы попал  на камеры видеонаблюдения.



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