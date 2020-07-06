 

Мнение: Могут повторить?

06.07.2020, 11:42, Разное

Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская» заявил, что Военно-морские силы Украины готовятся к отражению вторжения России в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю», — заявил Неижпала.

Что-то мне стало тревожно. Адмирал  рвется воевать? Бронекатера Украины снова пойдут на прорыв через Керченский прорыв, как в ноябре 2018 года?

Фотография  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / «Надо быть скромнее, господа «суперзвезды»: Прохор Шаляпин раскритиковал «первую плеяду» артистов

17.06 / Владимир Винокур продемонстрировал себя в Артеке 58 лет назад

18.04 / Бородина сурово наказала дочь за серьезный проступок

24.04 / Мнение: Докоптил до 38! Приходите смотреть стрим в самоизоляцию!

18.05 / Оставшийся в больнице Мишустин заговорил о смягчении карантина в России

23.04 / В России зафиксировали еще 4774 случая заражения коронавирусом

20.05 / В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко

18.05 / Мнение: Как искажают ради Карантина

25.06 / Мнение: Шоу “Парад Победы”

25.05 / В Екатеринбурге при падении строительного крана погиб человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска