Мнение: Могут повторить?

06.07.2020, 11:42, Разное

Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская» заявил, что Военно-морские силы Украины готовятся к отражению вторжения России в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю», — заявил Неижпала.

Что-то мне стало тревожно. Адмирал рвется воевать? Бронекатера Украины снова пойдут на прорыв через Керченский прорыв, как в ноябре 2018 года?

Фотография отсюда