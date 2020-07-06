Энергетические компании отказались от проекта газопровода на востоке США

06.07.2020, 11:40, Новости дня

Две американских энергетических компании объявили в воскресенье об отказе от проекта строительства газопровода, который натолкнулся на противодействие землевладельцев, активистов и защитников окружающей среды.

«Ряд юридических проблем с получением разрешений федеральных властей и властей штатов привел к значительному удорожанию проекта и выходу из графика», – говорится в заявлении компаний Dominion Energy и Duke Energy.

Предполагалось, что природный газ из Западной Вирджинии будет доставляться по этому трубопроводу потребителям в соседней Вирджинии и Северной Каролине.

Компании утверждали, что он снизит затраты для потребителей и позволит завершить эксплуатацию угольных электростанций.

Противники проекта говорили, что он нанесет вред природе, животному миру и окружающей среде, учитывая, что строительство будет сопровождаться вырубкой деревьев и сносом некоторых вершин хребтов. Недовольство также вызвало то, что трубопровод предполагалось провести в районе популярной у туристов Аппалачской тропы.

Задержки с получением необходимых разрешений уже привели к увеличению стоимости проекта с первоначальных 4,5 миллиардов долларов до 8 миллиардов. Реализация проекта, объявленного в 2014 году, также отстала от графика на несколько лет.