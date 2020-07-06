 

Хамес Родригес подешевел. “Реал” готов продать колумбийца

06.07.2020, 11:39, Новости дня

Хавбек футбольной сборной Колумбии и мадридского "Реала" Хамес Родригес по окончании сезона, скорее всего, сменит клуб. Тренер "сливок" Зинедин Зидан готов расстаться с 28-летним полузащитником, который играл в арендах и через год может стать свободным агентом.

Все это в совокупности вынуждает "Реал" продавать хавбека, который уже потерял половину своей рыночной стоимости: если год назад за Хамеса предлагали 45-50 млн евро, то теперь, как считают эксперты издания Marca, будет здорово, если он принесет "Реалу" 25 млн евро.

Игроком интересуются, прежде всего, а Англии. Скауты "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Эвертона" и "Вулверхэмптона" в курсе, что "Реал" вынужден отпустить Хамеса по заметно упавшей цене. При этом если колумбиец останется в Мадриде, то "сливочные" планируют договориться с ним о снижении зарплаты. В настоящее время Хамес получает более 7 млн евро в год.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Германия раскритиковала угрозы Трампа задействовать военных для пресечения беспорядков

05.06 / Аваков отказался извиняться за преступления полицейских

29.05 / В Новгородском кремле обрушилась облицовка стены

31.05 / Два пловца погибли после крушения легкомоторного самолета

21.05 / В Казахстане запретили строить любые объекты вблизи складов с боеприпасами

03.05 / Меркель назвала недостающую для разработки вакцины от COVID-19 сумму

07.05 / Из-за рубежа на родину за месяц вернулись около 15 тыс. россиян

22.05 / Мэр Черкасс решил подать в суд на Зеленского

07.05 / Guardian объяснила успех Восточной Европы в борьбе с коронавирусом

02.05 / Михаил Швыдкой: как сохранить международное культурное пространство во время пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска