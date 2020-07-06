 

Патриарх Кирилл призвал сохранить нейтральный статус Святой Софии

06.07.2020, 11:39, Новости дня

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал сохранить нейтральный статус храма Святой Софии в Стамбуле.

Предстоятель РПЦ сказал, что глубоко обеспокоен призывами турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии. Этот собор является одним из величайших памятников христианской культуры и храмом-символов для всех христиан. По его мнению, сохранение нынешнего нейтрального статуса Святой Софии послужит дальнейшему развитию отношений между народами РФ и Турции.

"Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции", — говорится в сообщении, которая приводит пресс-служба Предстоятеля Русской православной церкви..

Патриарх добавил, что в истории отношений Руси и Византии были разные, порой весьма непростые периоды, но попытки унижения духовного наследия Константинопольской церкви русский народ воспринимает с горечью и негодованием. 

Святая София была построена в 532-537 годах по указанию византийского императора Юстиниана. После падения Константинополя в 1453 году храм был переделан в мечеть. Однако в 1935 году по решению Ататюрка собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены слои штукатурки. Святая София включена в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. 

2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос о возможном изменении статуса собора. Решение будет будет распространено в течение ближайших 15 дней. Призывы не изменять статус Святой Софии президент Реджеп Эрдоган назвал нападками на суверенитет Турции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Пекин отметил вклад СССР в победу китайского народа в войне с Японией

22.05 / Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов

08.06 / Министр информации Беларуси заявил о планах ограничить население от “вредной информации”

22.06 / На парламентских выборах в Сербии побеждает партия президента Вучича

28.05 / Госспецсвязи за неделю заблокировала 13 DDoS-атак на сайты госорганов Украины

09.05 / Пожар в московской больнице ликвидирован

21.06 / В американском Портленде сбросили с постамента памятник Вашингтону

13.06 / ММА. Забит Магомедшарипов подерется с Родригесом за право на титульный бой

11.06 / Ученые предложили новый метод синтеза керамической ткани

27.06 / Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска