 

Для застрявших в Оренбуржье мигрантов организуют транзитный коридор

06.07.2020, 11:39, Новости дня

Полторы тысячи застрявших в Соль-Илецке граждан Кыргызской Республики ожидают отправки на родину. Для них организуют транзитный коридор через Казахстан. По словам министра иностранных дел Киргизии Чингиза Айдарбекова, такая договоренность уже достигнута. Об этом сообщает ГТРК "Оренбург", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Благодарны нашим союзникам — РФ и Республике Казахстан — за поддержку. Мы получили согласие на транзитный проезд для наших соотечественников. Желаем им благополучно вернуться домой", — говорится в сообщении.

Текст:

ГТРК "Оренбург"



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