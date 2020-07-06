Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку Бабарико

06.07.2020, 11:30, Новости дня

Исполнитель главной роли во «Властелине колец» Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку находящегося в СИЗО КГБ претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

«Я читал о вашей ситуации и хочу, чтобы вы оставались сильными. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу, и вся эта история останется в прошлом», – сказал Вуд в видеообращении в Instagram.

По словам Вуда, видеообращение его попросили записать друзья из Белоруссии. Запись разместила в соцсети девушка Эдуарда Бабарико – Александра Зверева.

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Публикация от Alexandra Zvereva (@zverevas) 5 Июл 2020 в 5:52 PDT

Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Имущество Бабрико арестовано.

При этом он собрал необходимое для выдвижение в президенты число подписей. Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным.