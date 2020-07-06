 

Эвелина Бледанс просит внуков у старшего сына

06.07.2020, 11:30, Разное

Эвелина Бледанс готова стать бабушкой. Актриса решила попросить внуков у своего старшего сына.
Старший сын Эвелины Бледанс Николай отметил свои именины, ему исполнилось 26 лет. Актриса публично поздравила его с праздником, выложив пост в Instagram. Она пожелала наследнику успехов и здоровья, а также спросила его, когда же ждать внуков.

Подписчики присоединились к поздравлениям, отметив необычный пост актрисы. Некоторые поклонники написали Эвелине Бледанс о том, что на детей давить нельзя и советуют дать ему шанс самому принимать решение, когда заводить детей.

Напомним, что Эвелина Бледанс имеет двоих детей. В отношениях бизнесменом из Израиля у них родился сын Николай. В 2010 году актриса сочеталась браком с Александром Семиным. Через несколько лет у пары родился сын Семен, который имеет синдром Дауна. В 2017 году знаменитость заявила, что с супругом давно рассталась.



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