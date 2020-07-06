В Твери закрасили граффити с портретом Солженицына на фасаде пятиэтажки

06.07.2020, 11:25, Разное

В Твери закрасили граффити с портретом писателя Александра Солженицына на фасаде пятиэтажного дома. В администрации города объяснили это исполнением прошлогоднего судебного решения; ответственность за уничтожение мурала при этом взяла на себя левая партия «Российский объединенный трудовой фронт».

Граффити с фразой писателя «Жить не по лжи» появилось на кирпичном доме в Смоленском переулке Твери в октябре 2018 года. Его автором к столетию со дня рождения Солженицына выступил уличный художник Виктор «Джокер» Лебедев. СМИ писали, что краски и аренду автовышки для рисунка оплатил депутат гордумы от ЕР Илья Холодов, который помогал и другим авторам с их проектами по граффити.

Граффити не было согласовано с администрацией города и жителями дома. Последние в свою очередь во главе с сотрудником прокуратуры в отставке после этого при поддержке депутатов-коммунистов стали собирать подписи за уничтожение граффити, а к рисунку вскоре приписали надписи «предатель» и «иуда». В ноябре 2018 года художника Лебедева штрафовали на 2,5 тысячи рублей за рисунок, а в апреле 2019-го суд по иску управляющей компании обязал его закрасить рисунок; за неисполнение решения, по данным СМИ, ему также назначали штраф.

Днем в субботу 4 июля жители Твери заметили у угла дома №32 в Смоленском переулке автовышку, а вскоре граффити закрасили серой краской. Очевидцы называли исполнителей коммунальщиками; те обещали им на месте прежнего граффити «нарисовать что-то лучшее». Вскоре на сайте «Ротфронта» появилось заявление секретаря центрального комитета партии Александра Батова: «Это мы его закрасили. Этот портрет был намалеван исподтишка».

Фото: «ВКонтакте»