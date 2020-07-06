 

Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 611 инфицированных

06.07.2020, 11:23, Разное

За последние сутки от коронавируса в России вылечились 3 579 человек. Зафиксировано 135 летальных исходов.

В Москве коронавирус за последние 24 часа обнаружен у 685 человек, в области – у 292. На третьем месте по динамике распространения эпидемии находится Ханты-Мансийский автономный округ – 289 новых случаев.

С начала эпидемии коронавирус в России обнаружили у 687 862 человек. Вылечились 454 329 пациентов, 10 296 скончались.

По числу зараженных коронавирусом в мире Россия опустилась на четвертое место. На третье вышла Индия – там выявлено почти 700 тысяч инфицированных. На первом месте с большим отрывом оказались США – 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом.

До начала эпидемии коронавирус мог находиться в спящем состоянии и при сочетании природных обстоятельств активизировался. Такое мнение высказал сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал маловероятной вторую волну коронавируса в России. По его словам, в стране созданы дополнительные медицинские мощности и препараты для лечения инфекции, а у населения вырабатывается иммунитет.

Коронавирус оказался не так страшен, как предполагалось, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. К приходу эпидемии Россия оказалась готова лучше, чем многие страны, отметила она.



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