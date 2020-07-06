ВОЗ объявила о рекордном суточном приросте заболевших COVID-19 в мире

06.07.2020, 11:21, Разное



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По данным Всемирной организации здравоохранения, самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в США, Бразилии и Индии, сообщает NBC. В разгар празднования Дня независимости в Америке было выявлено свыше 57 тысяч новых случаев COVID-19, скончался 661 человек. Среди всех штатов печальный рекорд побила Флорида, где выявлено свыше 11,4 тысяч заболевших. Число заболевших в США превышает 2,8 миллиона человек, погибло около 130 тысяч пациентов.

«Учитесь жить с вирусом», – цитирует NBC президента США Дональда Трампа, который обратился к нации 4 июля.

В Бразилии, которая занимает второе место в мире по уровню заболеваемости, в субботу было зарегистрировано 37 923 новых случая, 1 091 человек погиб. Общее число заболевших на сегодняшний день превышает 1,6 миллионов, погибло более 64,8 тысяч пациентов.

В Индии суточный прирост составил 24 850 заболевших, погибло более 19,6 тысяч человек. Общее число заболевших превышает 697,4 тысячи пациентов.

Примечательно, что в РФ общее количество заболевших составляет более 686 тысяч, и по этому показателю наша страна занимает четвертое место в мире, при этом зарегистрировано свыше 10 тысяч смертей. В соцсетях и СМИ регулярно появляются тревожные сообщения о том, что российские органы здравоохранения намеренно занижают статистику заболеваемости и смертности, отказывая людям с симптомами с COVID-19 в тестировании и госпитализации.

В середине июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали «сложными для понимания» показатели летальности от COVID-19 в России. В интервью CNN пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что государство не манипулирует со статистикой.

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