 

Сверхсекретный комплекс С-500 «Прометей» успешно прошел испытание

06.07.2020, 11:17, Разное

Российский военный эксперт заявил об успешном испытании сверхсекретной зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей». Эффективность новейшего комплекса настолько высока, что выпущенные им ракеты смогут поражать даже орбитальные спутники.
По словам руководителя Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, в рамках испытания С-500 были проверены дистанционно управляемые ракеты. С их помощью «Прометей» сможет поражать вражеские цели, находящиеся на высоте до 300 км. Также зенитно-ракетная система предназначена для противодействия гиперзвуковым ракетам, беспилотникам и самолетам.

На сегодняшний день С-500 «Прометей» разрабатывается в строжайшей секретности. Первые поставки зенитно-ракетной системы должны начаться уже в нынешнем году. В будущем С-500 «Прометей» станет ключевым компонентом в системах отечественных ПВО и ПРО России.



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