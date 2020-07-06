Патриарх Кирилл выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть

06.07.2020, 11:16, Новости дня

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии.

«Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры. Построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, этот храм много значит для всего Православия. И Русской Церкви он особенно дорог. Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение – в христианскую цивилизацию», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Московского Патриархата.

Патриарх добавил, что в истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды.

«Но любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ – как раньше, так и сейчас – воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием. Угроза Святой Софии – это угроза всей христианской цивилизации, а значит – и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София – это великая христианская святыня. Долг всякого цивилизованного государства – сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению», – добавил Патриарх.

По его словам, сегодня отношения между Турцией и Россией динамично развиваются. При этом следует принимать во внимание, что РФ – страна с большинством православного населения. А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе.

«Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами РФ и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия», – сообщил Патриарх Кирилл.

Напомним, еще в 2019 году турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. По его словам, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В июне Эрдоган посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора, и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений.

В начале июля 2020 года официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что Греция призвала Турцию сохранить статус музея у собора Святой Софии в Стамбуле, поскольку превращение собора в мечеть может спровоцировать раскол между христианами и Турцией.