Стало известно о спекуляции главой отдела расследований ФБК данными кипрских компаний

06.07.2020, 11:16, Новости дня

Расследование о том, как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального может скрывать миллионы в своих финансовых отчетах, обрастает новыми подробностями. Так, выяснилось, что компания руководителя отдела расследований ФБК Георгия Албурова торгует информацией о коммерческих организациях, зарегистрированных в кипрском офшоре.

Журналисты выяснили, что Албуров зарегистрировал фирму в Латвии, что позволяет ему получить вид на жительство в Евросоюзе. Его компания SIA Dataset торгует информацией о коммерческих организациях, зарегистрированных в кипрском офшоре. При этом любой может купить эту же информацию у официальных властей Кипра, но в пять раз дешевле. Эксперты не исключают, что руководитель расследований ФБК может продавать эти данные и фонду Навального, передает RT.

Кроме того, такая накрутка на справках о фирмах, по мнению специалистов расследования, может быть связана с хищением, незаконным получением денежных средств, их транзитом. Это может быть и способом легализовать финансирование анонимных спонсоров.

Отмечается, что в ходе своих расследований Албуров, как и другие сотрудники ФБК, регулярно обращается к зарубежным онлайн-базам, предоставляющим сведения о фирмах в той или иной стране. За определенную пошлину в пользу местных властей можно сделать выгрузку практически по любой фирме, зарегистрированной в еврозоне. Например, через кипрский реестр сотрудники ФБК достали документы местной фирмы Furcina Ltd, принадлежащей однокурснику Дмитрия Медведева Илье Елисееву. А через нее вышли потом на итальянскую компанию, управляющую виноградниками в Тоскане. Впоследствии эти данные были использованы в расследовании «Он вам не Димон».

«В кипрском реестре каждый может получить годовой отчет этой Furcina», – говорилось в расследовании ФБК.

Именно на этом – получении данных из кипрского реестра – и строится бизнес Албурова в Латвии.

Несмотря на прибыльный бизнес, у фирмы Албурова накопились долги по налоговым платежам. Так, в конце 2018 года задолженность по налогам местным властям составляла 960 евро евро, в конце прошлого года – 195 евро, в апреле текущего – 626 евро.

Ранее выяснилось, что у штатных сотрудников ФБК есть несколько коммерческих предприятий в РФ и за рубежом. Так, глава юротдела ФБК Вячеслав Гимади владеет двумя фирмами – ООО «Левиафан-Медиа» и ООО «Медиа-Лайв». Директором последнего значится юрист ФБК и продюсер YouTube-канала «Навальный.Live» Любовь Соболь. Обеим компаниям было отказано в регистрации одноименного СМИ, так как Гимади не смог предоставить доказательства отсутствия у него двойного гражданства.

Другой юрист ФБК – Евгений Замятин владеет коммерческой фирмой ООО «Страна приливов», которая торгует мерчем ФБК. RT подробно рассказал, как миллионы неизвестного происхождения зачисляются на счета этой фирмы, а затем распределяются по подконтрольным фондам ФБК в регионах и членам команды Навального.

Также RT анализировал отчет сети штабов ФБК. Выяснилось, что 35,3 млн рублей, поступивших на биткоин-кошелек оппозиции в 2019 году, однако в этот отчет не попали. Жертвователям показали только 9,7 млн, а остальное, по мнению экспертов, могло распылиться по непубличным криптосчетам.