Личное: Инстинктивное отвращение

06.07.2020, 11:15, Разное

Широкие бёдра или узкие, большая грудь или маленькая, светлые волосы или тёмные — всё это чистая вкусовщина. Кто-то обожает пухленьких брюнеток с сиськами, а кто-то тащится от анорексичных блондинок с татушками.



Фото: istockphoto.com

Я вот, например, люблю мужчин исключительно с телами сёрферов. Однако некоторые мои читательницы неоднократно заявляли в комментариях, что им нравятся мужики, которых вместо жёсткого сухого пресса — мягкое пузо.

То, что нравится одним, отталкивает других. Это нормально.

Однако в человеческой внешности есть некие универсальные вещи, которые отталкивают всех без исключения.

Мерзкие родинки.



Фото: dreamstime.com

Единственное желание, которое они вызывают, — это отвести от них взгляд. Перспектива дотронуться до них лично у меня вызывает внутреннюю панику.

Не могу объяснить, почему я так чувствую. Это какое-то инстинктивное отвращение, в котором я даже копаться не хочу.

Мне интересно другое: почему люди носят на своих лицах и телах такую мерзость? Неужели не видят, что при взгляде на их наросты окружающие изо всех сил пытаются подавить чувство отвращения?

Уверена: дотрагиваясь до такой спины, мужчина делает всё, чтобы не задеть родинку. Ну, противно же!



Фото: dreamstime.com

То, что вы спокойно относитесь к своим мерзотным наростам, не говорит о том, что окружающие к ним относятся с таким же пониманием.

Объясните: зачем вы носите на себе всякие новообразования — папилломы, бородавки, кератомы, невусы? С какой такой великой целью?

Избавиться от этого говна — элементарно. Однако очень важно провести процедуру в правильном месте.

Видео: удаление гранул Фордайса в Medicris. Кропотливая, ювелирная работа.

Правильное место — это клиника, в которой врач-дерматолог анализирует новообразование дерматоскопом, после чего подбирает лучший метод удаления и проводит гистологическое исследование, когда это необходимо.

Удалить родинку — просто, но делать это — подчеркну! — нужно правильно. Последствия неправильного удаления новообразований могут быть очень серьёзными, вплоть до угрожающих жизни.

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Я вот терпеть не могу мерзкие родинки во внешности любого человека. А вы что не любите? От чего отводите взгляд?