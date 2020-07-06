Мнение: Состояние души

06.07.2020, 11:10, Разное

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров считает, что после реформы, которая направлена на восстановление отечества, президенту России Владимиру Путину обязательно нужен будет “титул в веках”.

По его мнению, в этом случае уместно будет называть главу государства Владимиром-объединителем, по аналогии с тем, какие титулы давали лидерам России или Руси “в их историческом прошлом”. Об этом сообщает сайт радиостанции “Говорит Москва”.

Раб – это не юридическое состояние. Это состояние мысли и души. Равно как и холуй.