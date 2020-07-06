Николай Цискаридзе сообщил об операциях, перенесших в Париже

06.07.2020, 11:09, Разное

Николай Цискаридзе поделился событием своей жизни, которое случилось с ним 17 лет назад в Париже. В то время премьер Большого театра должен был выступить в Opera de Paris, но с травмой колена попал в больницу и пережил 10 операций.

Николай Цискаридзе в Instagram написал, как пережил операции в Париже. После повреждения Илзе Лиепа порекомендовал артисту пойти к хирургу и получить консультацию относительно колена. Коллега нашел переводчика и познакомил его с Галиной Казноб. Вместе они и отправились в клинику, где ему определили день операции. В тяжелый период новая знакомая артиста не оставила, а старалась посещать его в больнице. Операция прошла тяжело, у него поднялась температура и ее длительный период не могли понизить, потом обнаружили и золотистый стафилококк. После ему было сделано еще 9 операций, а из клиники выписали только через месяц.

Весь период к Николаю Цискаридзе приходила Галина Казноб, которая морально его поддерживала. Артист считает, что именно она помогла ему в тяжелый период, за что благодарен. Не так давно она отмечала свой юбилей, но из-за карантина самому поздравить именинницу не получилось. В этом же посте в Instagram он пожелал Галине Казноб здоровья, обещав вернуться в Париж и поприветствовать «ангела-хранителя» лично.