Признавшийся в серии убийств и изнасилований сантехник умер в подмосковном СИЗО

06.07.2020, 11:08, Новости дня

Сантехник из Каширы, подозреваемый в девяти изнасилованиях и убийствах, найден мертвым в СИЗО, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.

«Шестого июля в камере следственного изолятора обнаружено тело 53-летнего жителя города Каширы, обвиняемого в совершении убийства женщины. Погибший также подозревался в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов», – сказала Врадий, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, мужчина умер от механической асфиксии (удушения). Как это произошло, выясняется. Проводится проверка на предмет возможной халатности сотрудников СИЗО.

В середине июня в Московской области сантехник одного из ЖЭО был арестован после признания в семи убийствах и изнасилованиях, а позднее – еще в двух. По данным следствия, подозреваемый с 2010 по 2020 годы совершил серию изнасилований и убийств женщин. Как правило, он проникал в дома, где и совершал преступления. На допросе у следователя признался в семи убийствах и изнасилованиях.