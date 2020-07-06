 

В ООН заявили о неготовности мира противостоять биотерроризму

06.07.2020, 11:08, Новости дня

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что страны не готовы противостоять возможному применению террористами биологического оружия, сообщил заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков.

«Пандемия выявила уязвимость и потенциальную неготовность государств противостоять биологическим угрозам, включая биотерроризм. Хотя биологические террористические акты маловероятны, угрозу следует рассматривать как реальную», – передает ТАСС слова Воронкова.

По его словам, вызывает тревогу тот факт, что с момента начала пандемии некоторые экстремистские группы открыто призывали к созданию оружия с применением COVID-19.

«Также были случаи кибератак против критической инфраструктуры», – напомнил замгенсека ООН.

Воронков сообщил, что Контртеррористический центр ООН разработал глобальную программу по оказанию помощи государствам-членам в предотвращении угрозы биологического терроризма, а также химического, радиологического и ядерного терроризма.

«Мы работаем с широким кругом заинтересованных сторон, включая правоохранительные органы, вооруженные силы, разведку, здравоохранение, промышленность, научные круги и частный сектор», – отметил он.

Ранее антитеррористический центр СНГ сообщил об использовании коронавируса боевиками.

Также зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что деятельность биолабораторий, в том числе размещенных по всей планете американских центров, не должна вызвать подозрений, иначе при любой вспышке новой инфекции страны начнут обвинять друг друга, что может перерасти в полноценную войну.



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