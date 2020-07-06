Пригожин объяснил величие музыки Морриконе духовностью

06.07.2020, 11:08, Новости дня

Композитор Эннио Морриконе, который ушел из жизни в ночь с 5 на 6 июля, был величайшим музыкантом, музыка которого – не про деньги, а про духовное, сообщил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин.

В Риме на 92-м году жизни скончался всемирно известный итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе.

«Это был величайший музыкант, выдающийся человек. Я обожаю его произведения. А сколько фильмов с его музыкой? Как жалко, когда такие люди уходят. Хотя такие как Эннио Морриконе живут вечно. Уходит тело, физическое присутствие, но остаются шедевры, которые входят в историю человечества. Ведь музыка Морриконе ­– не про деньги, а про духовное, про искусство», – говорит Пригожин.

Продюсер отмечает, что на сегодняшний день не знает никого из молодых композиторов «подобного калибра».

Он также рассказал, что в 2012 году, отдыхая со своими друзьями на итальянском острове Капри, его пасынок Арсений Шульгин играл на пианино, и неподалеку оказался Морриконе. Композитор восхитился талантом мальчика и оставил ему записку:

«Я послушал твою игру и нашел ее замечательной, у тебя это хорошо получается. Я надеюсь, что ты продолжишь идти в верном направлении, и я еще много раз тебя услышу. Ты многого добьешься, чего я тебе и желаю».

Морриконе в основном писал музыку для кино и телевидения. На его счету две премии «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку – к «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино. Также он девятикратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», шестикратный лауреат премии BAFTA и многих других.