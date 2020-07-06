Мнение: Расисты думают, будто все жизни важны

06.07.2020, 11:06, Разное

Только последний тролль будет издеваться над плачущими у гроба Джорджа Флойда родственниками, заявляя, будто «все покойники важны».

Школьный учитель из деревни Уайтсборо, штат Нью-Йорк, имел глупость и наглость сказать, что важны все жизни. Удивительного тут мало, Уайтсборо — это деревня расистов, на гербе которой до 2017 года был изображён белый цисгендерный угнетатель, душащий индейца.

США — свободная демократическая страна, в которой никто не имеет права попирать права меньшинств, заявляя, будто все жизни важны. Поэтому школьный учитель из Уайстборо уже разоружился перед партией, принеся неграм извинения за свой проступок:

https://www.wktv.com/content/news/Whitesboro-teacher-apologizes-after-receiving-criticism-for-saying-All-Lives-Matter-571288631.html

Я хотел бы извиниться перед всем сообществом за то, что использовал фразу “Все жизни имеют значение” в заключение вечера наград средней школы Уайтсборо. Я не знал о глубоком политическом и расовом подтексте, который несут в себе эти слова. Без сомнения, это был неуместный выбор слов, и вместо того, чтобы передать позитивное послание, как я пытаюсь сделать в конце каждой церемонии награждения, я причинил боль многим в нашем сообществе. Я хочу принести свои самые искренние извинения особенно студентам цвета, как нынешним, так и прошлым, которые были негативно затронуты этим заявлением.

За последние несколько дней мне была предоставлена возможность узнать, как фраза “Все жизни имеют значение” использовалась, чтобы обесценить движение Black Lives Matter. Учитывая нынешнее положение дел в нашей стране, использование этой фразы совершенно неуважительно. Хотя мое намерение состояло в том, чтобы сказать студентам, что они важны, и проявить доброту друг к другу, эти три слова отрицали всё, что я сказал, оставляя только восприятие расизма и нетерпимости. Я глубоко сожалею об этом.

В течение последних двух десятилетий в качестве преподавателя я старательно помогал студентам, не только обучая их в классе, но и рекомендательными письмами, чтобы помочь им поступить в колледж или получить стипендию, участвуя в общественных мероприятиях, а в некоторых случаях просто помогая им добраться до выпуска, когда они чувствовали, что не могут сделать это самостоятельно. Как бы то ни было, я призвал их продолжать работать до тех пор, пока они не добьются успеха. Если они падали, я помогал им подняться обратно. Я прошу их о такой же помощи и сейчас.

Я понимаю, что многие из вас глубоко обижены. Слова могут обладать такой силой. Однако слова тоже могут исцелять. Я надеюсь, что мы сможем использовать этот опыт для открытия коммуникации и образования в школьном округе в целом. Мы не должны быть поглощены ненавистью и тьмой, если мы можем сиять как свет.

В заключение позвольте мне подчеркнуть четыре момента. Во-первых, я глубоко сожалею, что употребил фразу, связанную с предрассудками. Во-вторых, я осуждаю расизм и нетерпимость во всех их формах. В-третьих, меня не просили написать это письмо. Моя совесть и чувство ответственности перед учениками заставили меня публично извиниться. В-четвертых, моя цель состоит не в том, чтобы оставить это в прошлом, а в том, чтобы использовать этот опыт для продвижения вперед в открытой дискуссии и образовании.

Искренне ваш,

Андрей Паки

Традиция таких покаянных писем хорошо известна нам по эпохе СССР, когда, как мы знаем, борьба за интернационализм также велась на самом высоком уровне. В то время как Россия уже далеко отошла от советских традиций, американцы, напротив, активно перенимают наш опыт. Так, к примеру, в знаменитом институте МИТ заклеймили позором библиотеку компьютерного зрения, некоторые картинки в которой исследователи сочли оскорбительными:

https://venturebeat.com/2020/07/01/mit-takes-down-80-million-tiny-images-data-set-due-to-racist-and-offensive-content/

Порядочные учёные не стали делить 80 миллионов картинок на расистские и нормальные, а грохнули всю базу данных целиком. Продажной девке расизма в США не место.

Кстати, многие негры высказывают справедливые претензии к математике и программированию: в этих дисциплинах наблюдается засилье белых угнетателей, для средних негров они слишком сложны. Метод дискуссии, в котором используется логика, факты, аргументы, также является расистским, потому что белые с его помощью обосновывают свои расистские утверждения, не позволяя меньшинствам достаточно убедительно возражать.

Супермаркеты в Британии тем временем останавливают закупки кокосов из Таиланда, так как их, оказывается, собирают специально обученные обезьяны. Приматов в Таиланде научили собирать по 1000 кокосов в день, также они ездят на велосипедах и играют в баскетбол. Это, разумеется, совершенно недопустимо:

https://lenta.ru/news/2020/07/04/cocolabor/

Практически все звёзды поддерживают освободительное движение против белых. Вот, например, что пишет в инстаграме Марина Димандис, популярная в Британии певица с 1,5 млн подписчиков:

https://www.instagram.com/marinadiamandis/

Молчание белых == подавленный стыд. Да, стыд — это правильная реакция. Да, и я, и многие другие белые должны стыдиться за то, что мы не сделали достаточно для борьбы с угнетением негров. Таким образом мы соглашались с чудовищным неравенством.

Мы не должны игнорировать стыд за действия наших предков. Мы должны осознать нашу собственную роль в этом.

Я искренне раскаиваюсь перед всеми цветными людьми, что не имею должного образования. Я сошлюсь на несколько книг, которые я вчера купила по рекомендации. Это не работа негров — учить нас.

Мне сложно подобрать слова, но я сделаю всё возможное, чтобы стать верным союзником. Признание открытых травм и жестокого обращения на протяжении 401 года — это начало.

К сожалению, пока что до окончательной победы над расизмом ещё далеко. Так, сразу шестеро (!) гонщиков «Формулы 1», включая и нашего соотечественника Даниила Квята, отказались вставать на колени перед неграми:

https://matchtv.ru/autosport/formula-1/matchtvnews_NI1210384_Ljuis_Khemilton_Nikto_ne_dolzhen_byt_prinuzhden_k_tomu_chtoby_stanovitsa_na_koleni

Полагаю, это ещё сильнее ухудшит репутацию гонок, которая уже пострадала, когда в аналогичных расистских жестах был замечен 89-летний Берни Экклстоун, фактический создатель современной «Формулы». Одного только гомосексуального флага, который нарисуют на болидах всех команд в Австрии, будет явно мало, чтобы искупить вину.

Вообще, западный мир всё ещё полон расизма. Так, на днях уволили с работы Клэйру Джановер, которая публично пообещала зарезать ножом следующего человека, который скажет «Все жизни важны»:

https://lenta.ru/news/2020/07/02/ima_stab_you/

Девушка имеет дипломы Гарварда по государственному управлению и психологии. Очевидно, она особенно остро понимает и ощущает расизм. Информационное поле далеко от толерантного единомыслия: так, сейчас в блогах пишут, что счёт погибшим в мирных протестах пошёл уже на сотни, причём в роли убийц выступают преимущественно негры. Это правда, но это расистская правда. Терпеть её невыносимо.

Впрочем, главным расистом в США был и остаётся агент всех разведок Дональд Трамп. Он только что произнёс чудовищную речь прямо у подножия той самой расистской горы Рашмор, которая стала символом Америки белых угнетателей. Напомню, белые американцы силой и обманом захватили священные для индейцев земли, истребили большое количество амероамериканцев, переименовали гору в честь белого угнетателя, а потом ещё и вытесали на священной горе головы четырёх рабовладельцев.

Дональд Трамп начал с того, что поздравил всех с расистским праздником Дня Независимости и заявил, что «все люди созданы равными», прозрачно намекая на расистское «все жизни важны». Дальше он начал поливать мирных протестующих площадной бранью. Вот фрагмент выступления:

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-south-dakotas-2020-mount-rushmore-fireworks-celebration-keystone-south-dakota/

ПРЕЗИДЕНТ: Разъяренные толпы пытаются снести статуи наших основателей, осквернить наши самые священные памятники и развязать волну насильственных преступлений в наших городах. Многие из этих людей понятия не имеют, зачем они это делают, но некоторые точно знают, что они делают. Они считают американский народ слабым, мягким и покорным. Но нет, американский народ силен и горд, и он не допустит, чтобы у него отняли нашу страну со всеми ее ценностями, историей и культурой. (Аплодисменты.)

ЗРИТЕЛИ: США! США! США!

ПРЕЗИДЕНТ: Одним из их политических орудий является “отмена культуры” – вытеснение людей с их рабочих мест, посрамление инакомыслящих и требование полного подчинения от всех, кто не согласен. Это само определение тоталитаризма, и оно совершенно чуждо нашей культуре и нашим ценностям, и ему абсолютно нет места в Соединенных Штатах Америки. (Аплодисменты.) Эта атака на нашу свободу, нашу великолепную свободу, должна быть остановлена, и она будет остановлена очень быстро. Мы разоблачим это опасное движение, Защитим детей нашей нации, положим конец этому радикальному нападению и сохраним наш любимый американский образ жизни. (Аплодисменты.)

В наших школах, наших отделах новостей, даже в наших корпоративных залах заседаний есть новый крайне левый фашизм, который требует абсолютной преданности. Если вы не будете говорить на его языке, выполнять его ритуалы, читать его мантры и следовать его заповедям, тогда вы будете подвергнуты цензуре, изгнаны, занесены в черный список, преследуемы и наказаны. С нами этого не случится. (Аплодисменты.)

Не заблуждайтесь: эта левая культурная революция призвана свергнуть Американскую революцию. Тем самым они уничтожат саму цивилизацию, которая спасла миллиарды людей от нищеты, болезней, насилия и голода и подняла человечество на новые высоты достижений, открытий и прогресса.

Чтобы сделать это возможным, они полны решимости снести все статуи, символы и память о нашем национальном наследии.

ЗРИТЕЛЬ: Только не в мою смену! (Аплодисменты.)

ПРЕЗИДЕНТ: Верно. Это действительно так. (Смех.) Именно поэтому я задействую федеральные правоохранительные органы для охраны наших памятников, ареста участников беспорядков и привлечения виновных к ответственности по всей строгости закона. (Аплодисменты.)

ЗРИТЕЛИ: Ещё четыре года! Ещё четыре года! Ещё четыре года!

ПРЕЗИДЕНТ: Я рад сообщить, что вчера федеральные агенты арестовали предполагаемого зачинщика нападения на статую Эндрю Джексона в Вашингтоне, округ Колумбия — (аплодисменты) — и, кроме того, были арестованы еще сотни человек. (Аплодисменты.)

В соответствии с указом, который я подписал на прошлой неделе — в отношении закона о сохранении и признании мемориалов ветеранов и других законов — люди, которые повреждают или портят федеральные статуи или памятники, получат минимум 10 лет тюрьмы. (Аплодисменты.) И, очевидно, это включает в себя нашу прекрасную гору Рашмор. (Аплодисменты.)

Дональд Трамп хочет пойти на новый срок, и он готов ради этого жестоко расправляться с мирными лутерами и прочими защитниками свободы. Америка расколота на две части и, судя по происходящему, расисты своё поражение признавать пока что не намерены.