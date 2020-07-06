«Ксеньевский прииск» профинансировал производство фильма «В воде не тонут»

06.07.2020, 10:53, Разное

Министерство культуры РФ выдало удостоверение для проката полнометражного фильма с непрофессиональными детьми-актерами.

Премьера остросоциального художественного фильма о реабилитации подростков-наркоманов пройдет после отмены в российских регионах карантинных ограничений для кинотеатров. На международном кинофестивале «Свобода» лента «В воде не тонут» завоевала второе место в категории «Полнометражные художественные фильмы»», опередив столичных конкурентов.

Воспитанники детских домов и реабилитационных центров Забайкалья стали первыми зрителями фильма. Они же и главные герои картины. А некоторые – актеры и исполнители саундтреков.

Идея создания киноленты возникла в мае 2019 года у инициативной группы во главе с известным сибирским журналистом Еленой Хзанян. Фильм был снят на базе отделения психолого-педагогической реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества центра «Доверие».

По словам Елены, фильм с самого начала задумывался не только как художественное высказывание, но и как акт социальной реабилитации. Спустя время появилась полноценная съемочная группа. Кинопроизводство требует вовлечения большого количества людей, то есть, больших временных и материальных затрат. Но дети из реабилитационного центра «Доверие» – одни из самых важных подопечных ПАО «Ксеньевский прииск»: вопрос с финансированием фильма решился быстро.

«Это дети, чьи родители живы, но либо отбывают срок, либо не хотят забирать детей в семью. По-сути это социальные сироты. И это тяжелый укор для всего общества. «Ксеньевский прииск» чувствует свою ответственность за все, что происходит на земле Забайкалья. Поэтому решение о финансировании фильма далось нам легко», – рассказывает генеральный директор ПАО «Ксеньевский прииск» Егор Литуев.

Сценарий фильма был написан в короткие сроки. Тема детей, которые уже в детстве становятся жертвой наркотиков, задевает многих за живое, она непроста и пронзительна. Но съемочной группе удалось создать не просто цепляющую историю. Получилось профессиональное кино с хорошо закрученным сюжетом, яркими актерскими работами и трюками на уровне большого кино. Высокий уровень фильма подтвердил и отзыв жюри международного фестиваля «Свобода». «Авторам удалось держать зрителя в напряжении до самого конца картины… Не осталась незамеченной и замечательная актерская игра юных артистов. Подростки буквально вжились в свои роли», – пишут члены жюри. По их мнению, фильм продолжает традиции таких выдающихся отечественных фильмов как «Республика ШКИД», «Пацаны» и «Подранки».

В основу фильма легли реальные события. Попавшие в беду подростки доказывают, что, достойны и могут остаться на плаву, не утонуть в водоворотах жестокой жизни. Это касается и героев фильма и актеров, которые во многом играли самих себя.

Получив прокатное удостоверение Министерства культуры, съемочная группа не остановилась в ожидании премьеры. В детских домах Забайкалья уже идут кастинги детей для съемок второй части фильма. Их финансирование также взял на себя «Ксеньевский прииск», который ежегодно вкладывает десятки миллионов рублей в благотворительность Забайкалья.

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