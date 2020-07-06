 

Японский авторынок в июне снизился на 27%

06.07.2020, 10:50, Новости дня

Рынок новых автомобилей в Японии за июнь существенно снизился по объему сделок, уступив на 27% показателям минувшего года.

Кроме того, за прошлый месяц аналитики насчитали порядка 182 тысяч проданных автомобилей, что не соответствует ранним прогнозам относительно динамики рынка. Кроме того, при подсчете не учитывали объем реализованной техники, которая имеет объем менее 0,66 куб.м. Известно, что за первое полугодие на японском рынке реализовали свыше 1,2 миллиона автомобилей, однако и этот показатель на 20% уступает результатам за аналогичный период прошлого года.

Самыми продаваемыми на внутреннем рынке страны остаются автомобили местной марки Toyota, которая продала около 89 тысяч машин в минувшем месяцев. Второе место по популярности занимает компания Honda с 24,5 тыс. продаж. Замыкает тройку лидеров компания Nissan, продавшая в Японии более 16,3 тысяч автомобилей.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Кличко заявил, что число новых заболевших COVID-19 в Киеве некорректно из-за технических неполадок в Минздраве

25.06 / Подобрать подходящую диету поможет анализ мочи

26.06 / Пакистан выразил протест Индии после перестрелки в Кашмире

01.05 / Мотоциклист проскочил на красный и перелетел через капот протараненной легковушки. Видео

27.05 / Китай оценил заявления Лаврова по Гонконгу

24.05 / Аргентинский форвард Икарди может оказаться в “Челси”

21.04 / Китай усомнился в источниках информации об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

25.04 / США предупредили о возможной нехватке мяса в мире

10.04 / Ученый развеял популярный миф о передаче коронавируса

18.04 / Из Лондона в Москву вылетел самолет с россиянами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска