Японский авторынок в июне снизился на 27%

06.07.2020, 10:50, Новости дня

Рынок новых автомобилей в Японии за июнь существенно снизился по объему сделок, уступив на 27% показателям минувшего года.

Кроме того, за прошлый месяц аналитики насчитали порядка 182 тысяч проданных автомобилей, что не соответствует ранним прогнозам относительно динамики рынка. Кроме того, при подсчете не учитывали объем реализованной техники, которая имеет объем менее 0,66 куб.м. Известно, что за первое полугодие на японском рынке реализовали свыше 1,2 миллиона автомобилей, однако и этот показатель на 20% уступает результатам за аналогичный период прошлого года.

Самыми продаваемыми на внутреннем рынке страны остаются автомобили местной марки Toyota, которая продала около 89 тысяч машин в минувшем месяцев. Второе место по популярности занимает компания Honda с 24,5 тыс. продаж. Замыкает тройку лидеров компания Nissan, продавшая в Японии более 16,3 тысяч автомобилей.