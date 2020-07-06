 

Mercedes SLR-AMG по мотивам McLaren показали в сети

06.07.2020, 10:50, Новости дня

Отечественный дизайнер из RecomBlacksmith презентовал собственное видение нового суперкара Mercedes SLR-AMG Concept Design, предложенного на рендерах.

Вместе с тем автор идеи не скрывает, что за основу взята легендарная модель SLR McLaren, некоторые элементы которой нашли отражение в данном суперкаре. Более того, предложенный экземпляр существенно крупнее, чем оригинальная модель. В данном случае автор снимков предусмотрел объемный капот и другие доработки.

В салоне автомобиля следует выделить более роскошные материалы отделки, придающие дорогой вид интерьеру. По кузову отмечается новая светодиодная оптика, задние фонари и более выразительная выхлопная система.



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