Работу яслей и детсадов начнут координировать на едином ресурсе

06.07.2020, 10:48, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о закреплении правового статуса федеральной информационной системы доступности дошкольного образования.

«Правительство закрепило правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования. Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест», – отметил Мишустин.

По его словам, до конца 2020 года в РФ планируется дополнительно создать около 100 тыс. мест в детских садах.

«Сегодня более 7,5 млн дошкольников посещают ясли и детские сады. До конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тыс. мест в дошкольных учреждениях», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Родителям, которые хотят устроить детей в детсады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест, в том числе через сайт госуслуг, подчеркнул глава кабмина.

«Еще совсем недавно устроить ребенка в детский садик было большой проблемой. Родителям приходилось вставать в очередь сразу, как только ребенок родился, но даже это не гарантировало ему место», – указал премьер, добавив, что и соответствующее заявление раньше можно было подать только при личном посещении.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов отправил на имя министра просвещения Сергея Кравцова обращение, в котором предложил установить ежемесячную выплату для семей при отказе от места в детском саду.