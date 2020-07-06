Умер композитор Эннио Морриконе

06.07.2020, 10:45, Разное

Несколько минут назад итальянское издание Corriere della Sera сообщило грустные новости: известный композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе ушел из жизни в Риме в ночь с 5 на 6 июля. Причину смерти семья музыканта пока не сообщает: по предварительным данным, он попал в больницу в результате падения и перелома в тазобедренной кости.

Эннио Морриконе – один из известнейших композиторов в мире, обладатель почетного “Оскара”, а также еще одной оскаровской статуэтки – за саундтрек к фильму Квентина Тарантино “Омерзительная восьмерка” (2016). Он написал музыку к знаменитым вестернам “Хороший, плохой, злой” и “На несколько долларов больше”, создал аранжировку для сериала “Спрут”, работал с Джузеппе Торнаторе и Лилианой Каванни, Бернардо Бертоллучи и Романом Полански, Брайаном де Пальмой и Терренсом Маликом. В 2004 году он стал автором саундтрека к российской картине – драме о подводной лодке “72 метра”, которую снял Владимир Хотиненко. На счету композитора – более 400 работ в кино. Он не только оскаровский лауреат, но и обладатель премии “Золотой орел”, трех статуэток “Золотой глобус” и итальянской кинонаграды “Давид ди Донателло”.

Эннио Морриконе на церемонии вручения премии “Оскар”, 2106 год

Эннио Морриконе родился Риме в 1928 году, в 12 лет уже поступил в консерваторию Святой Чечиллии, где получил три диплома: по классу трубы, инструментовки и композиции. В 16 лет он занял место трубы в ансамбле Альберто Фламини, где в прошлом играл его отец, также связавший свою жизнь с музыкой. В 1960 году Эннио начал заниматься аранжировкой музыки к телешоу, а в 33 года сконцентрировал свое внимание на кино.

Похороны композитора пройдут в Риме, и это событие семья музыканта собирается провести в закрытой форме – такие сообщения уже поступили через его адвоката Джорджо Ассумму. По словам родных и близких, и на 92-м году жизни Эннио сохранял “полную ясность ума и достоинство”. Он также продолжал активно работать – о чем свидетельствуют и его постоянные гастроли с концертами. В России Морриконе был в последний раз в 2018 году: 7 декабря он давал концерт в Санкт-Петербурге.

Квентин Тарантино и Харви Вайнштейн во время вручения почетной звезды Эннио Морриконе на Аллее Славы, 2016 год