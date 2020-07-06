Павел Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

06.07.2020, 10:45, Разное

15 июня суд официально расторг брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце: решение было вынесено без участия актеров, так как они оба не пришли на заседание. Таким образом закончились 10 лет их отношений, начавшиеся на съемочной площадке сериала “Закрытая школа”.

Не прошло и месяца с момента развода, как в российской прессе появились слухи о том, что Павел уже закрыл прошлую главу своей жизни и начал новую – со звездой “Папиных дочек”, актрисой Мирославой Карпович. Их несколько раз видели вместе в центре Москвы, а в выходные в Telegram-канале “Только никому…” появились снимки с совместного отдыха Прилучного и Карпович в Крыму. Вместе с Павлом также были его дети от брака с Агатой: 4-летняя Мия и 7-летний Тимофей.

Дорогие друзья, фолловеры, хейтеры, троллеры, СМИ и прочая достопочтенная публика! В последнее время развелось много слухов вокруг моей личной жизни. Дабы развеять их раз и навсегда и прекратить внедряться в мое пространство, я хочу, чтобы Вы поняли – мне никогда не нравилось и не нравится выносить все на публику. В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней Ваше прямое участие. Я такой же человек как и Вы, и я абсолютно уверен в том, что Вам так же как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочее злословие в мой адрес. И мне бы очень хотелось Вам пожелать меньше тратить времени на меня и как можно больше на СЕБЯ, СВОЙ ДОМ, СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ И СВОЮ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ. Никогда не судите, предполагая, – Вы не знали и не знаете обо мне ни-че-го. И мне неважно, что Вы обо мне думаете. Также новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми, моя профессия – моя профессия, для фотосетов есть фотомодели. Эта страница отныне будет посвящена детям, новостным сводкам о новых проектах и путешествиях. Итого: если Вы тоскуете по Дому-2, то велком #отписканах #скандалыинтригирасследования,

– написал Павел у себя в Instagram.

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович пока никак не прокомментировала эти слухи. Более того, если Павел с удовольствием делится снимками с отдыха в Крыму, то Карпович уже несколько дней не обновляла страницу в Instagram.

Стоит отметить, что Павел вместе с Мирославой играет в спектакле “Косметика врага”, где также задействована и Агата. Согласно афише, они с Карпович делят одну роль на двоих.

Павел Прилучный с сыном Тимофеем в Крыму Павел Прилучный с дочкой Мией в Крыму

Напомним, в середине апреля актриса Агата Муцениеце опубликовала на Instagram-странице своей матери Нонны видео о том, что ее муж Павел Прилучный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил ее телефон, а также пытался выгнать ее с детьми из дома. Спустя несколько дней актриса вновь вышла на связь и сообщила, что сейчас с детьми находится в безопасности. Слухи о непростых отношениях пары ходили уже давно, а в феврале они сами подтвердили их, объявив о своем расставании в Instagram Павла. Впрочем, судя по всему, после того сообщения супруги продолжили жить вместе.

Напомним, Агата и Павел познакомились 10 лет назад на съемках сериала “Закрытая школа”. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016-м – дочь Мия.