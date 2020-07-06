Мнение: Гостьи мистера Рочестера

06.07.2020, 10:40, Разное

В тему "Джейн Эйр" вспомнилась эта интересная галерея портретов, которую собрала Марьяна Скуратовская eregwen. Как бы выглядели персонажи романа на произведениях соответствующего периода?

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В своем чудесном блоге Марьяна пишет:

"В Торнфильде Джен Эйр в первый раз близко столкнулась со светским обществом. Не привлекая к себе внимания, она тихонько рассматривала дам – взгляд художника-любителя подмечает и особенности внешности, и детали туалетов.

Роман вышел в 1849 г., и героиня сообщает в конце, что она уже десять лет замужем — значит, можно предположить, что действие происходит в конце 1830-х. Я постаралась подобрать портреты приблизительно этого периода, чтобы передать своё впечатление от персонажей.

Миссис Эштон и две её дочери – «старшая дочь, Эми, была скорей маленького роста; в её тоненькой фигурке, в её чертах и движениях было что-то наивное, полудетское, и это придавало ей особую привлекательность. Ей очень шло белое кисейное платье с голубым кушаком». Белый вообще был популярным цветом для юных дев.

Портрет девушки, Эмануэль Томас Петер, 1839 г., из частной коллекции



Совсем по-другому выглядит леди Лин – «крупная, рослая особа, лет сорока, в роскошном атласном платье «шанжан», с весьма надменным лицом – держалась очень прямо. Её волосы, оттенённые голубым пером и убором из драгоценных камней, казались особенно тёмными».

Шанжан – ткань, основа и уток которой разного цвета, что создаёт очень красивый переливчатый эффект.

Мария Анна Каролина Пиа, прицесса Савойская. Антон Айсль, сер. XIX в.



«Полковница Дэнт была менее эффектна, но, по-моему, гораздо более аристократична. У неё была стройная фигура, бледное нежное лицо и светлые волосы. Её чёрное атласное платье, шарф из дорогих заграничных кружев и жемчужное ожерелье нравились мне больше, чем радужное великолепие титулованной гостьи».

Атлас атласу рознь — экономка во время визита гостей тоже надевала чёрное атласное платье. Но платье полковницы наверняка было сшито из дорогой ткани и в соответствие с последней модой, и, поскольку оно вечернее, обнажало плечи. А драгоценные кружева и жемчуга делали его совершенно непохожим на строгое чёрное атласное платье миссис Фэйрфакс.

Софья Сергеевна Бибикова, Пётр Басин, 1839 г., Национальный художественный музей Республики Беларусь



Самая же эффектная дама в гостиной – вдовствующая леди Ингрэм: «На ней было красное бархатное платье, а на голове тюрбан из индийского шёлка, придававший ей, как она, вероятно, воображала, что-то царственное». (Джен — ехидна!)

Тюрбаны вошли в моду ещё в начале XIX века. Это был головной убор, приличествующий торжественным случаям – выездам на балы, в театр, или, как в данном случае, на званый вечер. И виды тюрбанов, и ткани, и манера их носить постоянно менялись в соответствии с модой. Заметим, надеть тюрбан – вовсе не то же самое, что надеть шляпку. Зачастую нужно было задрапировать длинный кусок ткани на голове, сколов в нужных местах, так что, скорее всего, личная горничная леди Ингрэм владела этим искусством.

Леди Элизабет Стюарт с дочерьми, Джордж Хейтер, 1831, из Государственной Коллекции произведений искусства Великобритании



Ну а старшая дочь, Бланш Ингрэм, и вовсе ослепительна. Такой её рисует Джен Эйр немного позже: «Вспомни величественные, но гармонические очертания скульптурной шеи и груди, нежную руку, покажи округлое и ослепительное плечо, не забудь ни бриллиантового кольца, ни золотого браслета, добросовестно изобрази одежду, воздушный узор кружев и сверкающий атлас, изящные складки шарфа и чайную розу — и подпиши под этим портретом: "Бланш, прекрасная молодая аристократка"».

Виктория Саксен-Кобург-Готская, Франц Ксавье Винткерхальтер, 1840 г., Версаль



Но мистеру Рочестеру оказалась нужна Джен Эйр.

У которой и было-то всего три скромных платья.

Оригинал текста находится здесь (подписывайтесь на канал Марьяны, если вы интересуетесь историей моды, белья и гигиены).

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От себя же добавлю мужских портретов:

Ричард Мейсон, брат несчастной Берты, вряд ли портретировался в Англии, на это нужно время. Правда, на Ямайке нормальных портретистов не водилось. Давайте предположим, что он заезжал за культуркой в Новый Орлеан, это явно ближе.

И вот как раз для нас нашелся портрет креольского джентльмена. Год, правда, чуть более поздний, но для мужской моды это не так критично.

Alfred Boisseau. Portrait of a Creole Gentleman, 1848 (аукцион artory)



Заодно нашелся и портрет Берты, тоже выполненный "провинциальным" американским художником, работавшим для южных плантаторов. Предположом, что он был написан в тот период, когда она еще была счастливой женой.

C.R. Parker. Portrait of a Creole Woman. (64parishes.org)



Сент-Джон Риверс, кузен, по профессии священник, поэтому за модой он не гнался.

Десятилетиями люди его профессии одевались в черное, менялась только стрижка (сравните с портретом начала 19 века). Единственным украшением был воротничок из двух полосок ("Geneva bands").

Неизвестный художник. Портрет неизвестного священнослужителя. 1850-е, Аукцион.



И, наконец, супер-секс-символ

мистер Рочестер.

Каким мог бы быть его портрет? Он богатый аристократ. У него такого уровня домище, что в целых трех экранизациях его "играл" один и тот же роскошный особняк герцогов Ратленд. В склепе этого дома лежит пращур, сражавшийся во время войны Алой и Белой розы, то есть род древний. Представители таких семей в Англии имели роскошные портретные галереи предков, и заказывали портреты лучшим и модным мастерам — всяким ван Дейкам, Лоуренсам. В данный период таким мастером был, например, Джордж Хейтер, написавший даму в тюрбане, приведенную выше. Однако Рочестер не сидит в Англии, а шляется по Европам и шикует. Таким образом, этот позёр легко бы мог заказать свое изображение любому модному портретисту Европы той поры. Скорей всего, это был бы полноростовой портрет — повесить в фамильную галерею.

Найти подходящее лицо мне не удалось (если вам попадались портреты 19 века, напоминающие по эманациям Рочестера, кидайте в комменты). Но выглядело бы целиком это примерно вот так (и год подходящий, ровно 1839).

Фрэнсис Грант. "Портрет Фредерика Херви, графа Джермина" (позднее 2-го маркиза Бристольского). 1839. Ickworth House



А что насчет самой Джейн Эйр, спросите вы?

А ничего столь же яркого. Женщин такого низкого общественного положения не рисовали на парадных портретах. Только на камерных, дружеских, родственных (то бишь — дешевых или бесплатных).

Джордж Ричмонд. "Портрет Эммы Дарвин, жены ученого". 1840.

