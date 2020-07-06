Крайне правые группы в Facebook атакуют движение «Black Lives Matter»

06.07.2020, 10:30, Новости дня

ЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС – Разрозненная сеть групп в Facebook, которые появились в США в апреле для организации протестов против введения карантина в связи с коронавирусом, стала центром дезинформации и конспирологии, найдя себе новые объекты для атак. Среди последних – движение «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих имеют значение») и общенациональные протесты против расовой несправедливости.

Эти группы, общая аудитория которых насчитывает больше миллиона человек, продолжают активную работу и после того, как большинство штатов ослабили ограничения по коронавирусу.

Многие расширили свою тематику.

Одна группа преобразовалась из «Открыть Калифорнию» в «Калифорнийские патриоты за закон и порядок». В последних публикациях группы высмеивается движение «Black Lives Matter», а его лозунг изменен на «White Lives Matter» («Жизни белых имеют значение»). Члены группы используют нецензурные ругательства в адрес чернокожих, называя их «животными», «расистами» и «бандитами», напрямую нарушая стандарты Facebook в отношении ненавистнической риторики.

Другие группы стали площадками для продвижения теорий заговора по поводу протестов, намекая, что демонстрантам платят за участие в акциях, и что даже смерть Джорджа Флойда, безоружного афроамериканца, умершего при задержании полицией, была подстроена.

Агентство Associated Press провело анализ последних публикаций в 40 из этих групп в Facebook, большинство из которых были организованы консервативными организациями или активистами, выступающими за право ношения оружия. Выяснилось, что в июне основными темами дискуссий стали нападки на общенациональные протесты в связи с убийством чернокожих мужчин и женщин после смерти Флойда.

В некоторых группах публикуются сотни сообщений в день, которые зачастую доступны только членам этих групп.

«Если Facebook не будет активно искать дезинформацию в этих пространствах, они останутся незамеченными долгое время и будут разрастаться», – заявила Джоан Донован, директор по исследованиям в Шоренстайновском центре по медиа и публичной политике в Гарвардском университете.

«Со временем люди будут втягивать туда других людей, и они будут организовываться и дальше», – добавила она.

В Facebook заявили, что знают об этих группах и используют технологии, а также полагаются на пользователей для выявления проблемных публикаций. Ранее компания обещала отыскивать материалы, которые нарушают ее правила, – как в закрытых, так и публичных площадках на ее сайте. Но социальная сеть не всегда была в состоянии выполнить это обещание.

Вскоре после появления этих групп они заполнялись дезинформацией по поводу коронавируса и конспирологией, включая утверждения о «бесполезности» масок и о том, что правительство США намерено насильственно вакцинировать людей или что COVID-19 – это вымысел, придуманный для того, чтобы понизить шансы президента Дональда Трампа на переизбрание осенью этого года.

Публикации в этих закрытых группах едва ли будут проверяться Facebook или независимыми фактчекерами, отметила Донаван. Facebook привлекает средства массовой информации со всего мира, включая Associated Press, для проверки фактов на своем сайте. Однако члены этих закрытых групп создали свой замкнутый мир и, как правило, согласны с тем, что изложено в публикациях, поэтому маловероятно, что они будут жаловаться на них в Facebook или отправлять их на проверку фактчекерам, добавила Донован.

По крайней мере одна группа, ReOpen PA («Открыть Пенсильванию»), попросила 105 тысяч своих участников придерживаться темы возобновления работы бизнеса и школ в Пенсильвании, а также ввела правила, запрещающие публикации о протестах за расовую справедливость и теориях заговора об эффективности масок.

Но большинство других групп не модерируют свои страницы столь тщательно.

Например, некоторые группы из Нью-Джерси, Техаса и Огайо называют системный расизм фикцией. Участник калифорнийской группы опубликовал листовку, в которой говорилось: «Белые мужчины, женщины и дети! Вы враги», которая ложно приписывалась движению «Black Lives Matter», и ее фальшивость была не раз опровергнута.

В другой группе ложно утверждалось, что чернокожий мужчина размахивал оружием у дома в Сент-Луисе, где белая пара выступила против демонстрантов с огнестрельным оружием. Десятки участников нескольких групп продвигали не основанную на фактах теорию, что либеральный миллиардер Джордж Сорос платил людям за участие в акциях протеста за расовую справедливость.

Участники двух групп, «Жители Висконсина против излишнего карантина» (Wisconsinites Against Excessive Quarantine) и «Жители Огайо против излишнего карантина» (Ohioans Against Excessive Quarantine) также регулярно называют демонстрантов «животными», «бандитами» или «проплаченными» мародерами.

Один участник группы «жителей Огайо» написал 31 мая: «Акцент смещается с голоса свободных людей, протестующих против тирании, на беззаконных бандитов из хорошо известной расистской группы, которая является источником насилия и беспорядков».

Эти две страницы являются частью сети групп в Огайо, Висконсине, Миннесоте, Нью-Йорке и Пенсильвании, созданной консервативным активистом Беном Дорром, который в течение многих лет собирал деньги для лоббистской деятельности, посвященной острым консервативным проблемам, включая аборты и право на оружие. Их недавние призывы к губернаторам открыть свои штаты привлекли сотни тысяч сторонников в закрытых группах в Facebook, которые они организовали.

Закрытые группы, которые разрастаются до огромных размеров без особого контроля, подобны «жутким подвалам», где могут таиться экстремистские взгляды и дезинформация, заявила исследователь дезинформации Нина Янкович – научный сотрудник непартийного Центра Вудро Вильсона в Вашингтоне.

«В некотором роде это способ, с помощью которого платформы сохраняют у себя некоторых из наихудших субъектов, – сказала она. – Вместо их удаления с платформы им дают возможность организоваться».