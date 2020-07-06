 

Камера запечатлела момент ДТП с водителем в бессознательном состоянии в Москве

06.07.2020, 10:30, Новости дня

В объектив камеры уличного видеонаблюдения попал момент массовой аварии, произошедшей вечером в воскресенье, 5 июля, на проспекте Мира в Москве.

 

Как сообщалось ранее, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser потерял сознание из-за внезапного приступа астмы.

После этого неуправляемый внедорожник съехал на дублер и протаранил пять машин.

 

Известно, что в результате столкновение травмы получили два человека.



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