Самый мощный в мире атомный ледокол начали строить в России

06.07.2020, 10:30, Новости дня

На дальневосточной верфи «Звезда» стартовало строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер», сообщило предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот» (Росатомфлот).

«Первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 состоялась 6 июля на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Согласно условиям контракта, ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

Контракт на строительство атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 между Росатомфлотом и судостроительным комплексом «Звезда» был подписан в апреле нынешнего года. ССК «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть».

«Госкорпорацией «Росатом» поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении сверхмощному атомному ледоколу проекта 10510 названия «Россия». В атомном ледокольном флоте существует преемственность в названиях судов, а также сложившаяся традиция, в соответствии с которой атомным ледоколам присваиваются имена по названиям географических объектов», – отметил выбор названия для нового атомохода генеральный директор Росатомфлота Мустафа Кашка.

Он также указал, что судно проекта 10510 не имеет аналогов. «Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики», – отметил он.

Атомный ледокол «Лидер» проекта 10510 построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро «Айсберг». Основные характеристики атомного ледокола: мощность – 120 МВт (на валах); скорость хода – 22 узла (по чистой воде); длина – 209 метров; ширина – 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) – четыре метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии – почти 70 тыс. тонн. На строительство ледокола «Лидер» выделили 127 млрд рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, что новейшие ледоколы решат вековую проблему российского Военно-морского флота.