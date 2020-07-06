 

В Петербурге со стрельбой задержали банду карманных воров

06.07.2020, 10:30, Новости дня

Жителей Московского района Санкт-Петербурга в понедельник разбудили звуки стрельбы. Как выяснилось, около пяти часов утра правоохранители проводили операцию по задержанию банды карманников.

"Стрельба, ОМОН, задержание, криминалисты. С пяти утра во дворе дома №?23 по Варшавской улице. Выезд из двора перекрыт", — уточнил один из свидетелей.

Источник ТАСС пояснил, что выстрелы были предупредительные, а в ходе операции удалось задержать шесть человек, которых подозревают в серии карманных краж. На счету предполагаемых злоумышленников, как сообщает "Фонтанка", не менее 20 преступлений.

В задержании участвовали сотрудники СОБР, один из них и открыл огонь, когда подозреваемые попытались скрыться.



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