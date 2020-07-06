Ученые из Израиля опровергли существование здорового питания

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06.07.2020, 10:30, Разное

Израильские исследователи установили, что «здорового питания», одинаково полезного для всех людей не существует, поскольку индивидуально оно оказывает разное воздействие. Теперь специалисты считают, что при употреблении определенных продуктов необходимо обращать внимание на отдельную реакцию организма.
В эксперименте сотрудников Института Вейцмана принимали участие 800 человек. Респондентов поделили на две группы. Участники эксперимента употребляли «правильную» и «нездоровую» пищу. Результаты опыта поразили ученых. По словам профессоров Эрана Элинава и Эрана Сегала, на определенную еду организм отдельных участников реагировал своеобразно.

Так, уровень сахара в крови у всех менялся по-разному даже при учете того, что участники употребляли одинаковые продукты. Именно по этой причине один человек может быстро набрать вес, а другой долгое время пребывать в отличной форме. Диетологи всегда советуют обращать внимание на гликемический индекс, указывающий на пользу разных продуктов. Но в рамках данного эксперимента даже полезная еда могла спровоцировать рост показателей сахара в крови. Это указывает на то, что каждому человеку необходимо индивидуально составлять рацион и следить за реакцией микрофлоры кишечника.



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