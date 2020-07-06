Доктор Мясников рассказал, что обязательно нужно делать людям с удаленной селезенкой

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06.07.2020, 10:30, Новости дня

В эфире телеканала "Россия 1" главврач Городской клинической больницы №71 Москвы и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос зрителя с удаленной после аварии селезенкой о том, что ему можно есть и пить.

Известный доктор ответил, что есть и пить можно все, но самое главное, что нужно делать всем людям с удаленной селезенкой – это прививки от пневмококка и менингококка.

Александр Мясников предупреждает – если этого не сделать, то жизнь таких людей находится под угрозой.

Врач отметил, что для них смерть от пневмококкового сепсиса вполне реальна, поскольку пневмококк и менингококк умирают только в селезенке, а если ее нет, то человек оказывается перед ними беззащитным.

Доктор Мясников сказал, что это общемировая практика, в его клинике такие прививки для пациентов с удаленной селезенкой обязательны согласно его личному приказу, а если кому-то врачи не сказали их сделать, то со стороны таких медиков это большой прокол.



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