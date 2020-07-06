Индия обогнала Россию по числу заболевших коронавирусом

06.07.2020, 10:15, Новости дня

После того как два дня подряд прирост инфицированных в Индии составлял 24 тыс. человек, страна по числу случаев заражения коронавирусом вышла на третье место в мире, обогнав Россию, пишет Business Insider. Теперь она уступает лишь США и Бразилии, отмечается в статье.



Reuters

Индия обогнала Россию по количеству заразившихся коронавирусом, пишет Business Insider. В воскресенье в этой стране было выявлено 24 тыс. новых случаев, в результате, согласно данным Worldometer, общее число инфицированных составило почти 698 тыс. человек.

Днём ранее был зафиксирован аналогичный прирост — 24015 новых случаев. Как итог, Индия обошла по количеству заболевших Россию, где, по данным Worldometer, выявлено более 681 тыс. случая заболевания COVID-19, и вышла по этому показателю на третье место в мире, уступая лишь США и Бразилии.

Хотя Индия буквально только что обогнала Россию по числу инфицированных, летальных исходов у неё уже 19,7 тыс, т.е. почти в два раза больше, чем в России, где на настоящий момент умерли более 10 тыс. человек.

Индия — это, как считает издание, «самая густонаселённая страна в мире». На её территории проживает более 1,3 миллиардов человек — более чем в 3 раза больше, чем в США.

Недостаточное тестирование и отслеживание контактов заболевших сыграли лишь небольшую роль в массовом заражении. Правительство индийского премьера Нарендры Моди предпринимало попытки сдержать распространение пандемии. Так, например, власти ввели жёсткие карантинные меры и постоянно доносили до населения информацию о необходимости соблюдать социальное дистанцирование.

Однако в то время как Индия пыталась справиться с пандемией, она столкнулась с другой напастью — жарой, которая лишь усугубила коронавирусный кризис. На фоне почти 50-градусной жары для некоторых людей носить маски стало просто невыносимо, кроме того, сложнее стало соблюдать социальную дистанцию, отмечает Business Insider.