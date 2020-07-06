В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

06.07.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6611 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 687 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6611 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 685, Подмосковье – 292, Ханты-Мансийском АО – 289.

Всего в стране выявлено 687 862 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 454 329 человек, из них 3579 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 135 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 10 296 человек.

Накануне, 5 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6736. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 125.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.