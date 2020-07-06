Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

06.07.2020, 9:53, Разное

На 92-м году жизни одой из больниц Рима скончался известный музыкант Эннио Морриконе. Выдающегося итальянского композитора не стало в ночь на 6 июля.

Известно, что Морриконе на днях сильно упал. Врачи приняли решение о его госпитализации. Композитор при пока неустановленных обстоятельствах повредил кость одного из бедер. Эннио Морриконе за творческую карьеру получил две почетные премии «Оскар», а также «Грэмии».

Он сочинил музыку к более чем 400 фильмам и телесериалам. С самого детства Морриконе увлекался творчеством. В 12-летнем возрасте он принял решение о поступлении в консерваторию.