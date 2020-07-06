Евгений Петросян подает в суд на Виктора Коклюшкина за оскорбления супруги

06.07.2020, 9:30, Разное

Виктор Коклюшкин грубо высказался в адрес Татьяны Брухуновой, жены Евгения Петросяна. Юморист принял решение вступиться за супругу, привлекая к ответственности коллегу, которому грозит штраф за оскорбление.

Татьяну Брухунову часто критикуют подписчики из-за стиля одежды и разницы в возрасте с супругом Евгением Петросяном. Недавно в адрес жены юмориста негативно отозвался и Виктор Коклюшкин, который волнуется, что артист из-за нового брака не появляется на телевидении. Он полагает, что рядом с комиком должен быть другой человек.

Евгений Петросян встал на защиту жены и принял решение привлечь коллегу к ответственности. Через адвоката Сергея Жорина он передал заявление в прокуратуру. Представитель, прокомментировал поступок, заявив, что подобные фразы являются оскорбительными и унижают честь и достоинство Татьяны Брухуновой. Если правонарушение будет доказано, то коллега артиста заплатит штраф.

Напомним, что Виктор Коклюшкин автор многих монологов Евгения Петросяна, они часто выходили на сцену вместе. Он считает, что рядом с артистом должен быть надежный товарищ, так как без него невозможно работать, также вспомнил о Елене Степаненко.