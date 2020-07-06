В Украине минимальное почти за месяц число новых случаев коронавируса

06.07.2020, 9:24, Новости дня

За последние сутки в Украине подтвердили еще 543 случая инфицирования коронавирусом, сообщил 6 июля Совет национальной безопасности и обороны.

Это минимальный суточный прирост с 9 июня, когда было зарегистрировано 525 случаев. С 10 июня ежедневно фиксировали более 600 заражений. Максимальный суточный прирост – 1109 новых случаев – был 25 июня.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране увеличилось до 49 043.

От коронавирусной инфекции в Украине скончалось 1262 человека, в том числе 13 – за последние сутки. 21 703 инфицированных уже вылечились (+327 за сутки), а 26 078 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (104) и Ровенской (82) областях. В Луганской, Херсонской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях не зафиксировали ни одного нового заражения.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1967;

Волынская область – 2752;

Днепропетровская область – 1115;

Донецкая область – 681;

Житомирская область – 1468;

Закарпатская область – 3375;

Запорожская область – 597;

Ивано-Франковская область – 2700;

Киев – 5602;

Киевская область – 2789;

Кировоградская область – 659;

Луганская область – 84;

Львовская область – 6301;

Николаевская область – 461;

Одесская область – 1883;

Полтавская область – 342;

Ровенская область – 4190;

Сумская область – 321;

Тернопольская область – 2101;

Харьковская область – 2371;

Херсонская область – 196;

Хмельницкая область – 842;

Черкасская область – 670;

Черновицкая область – 5018;

Черниговская область – 576.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,4 млн, из них более 6,17 млн вылечились, а более 534,2 тыс. умерли.