 

Казахстан первым в мире вернулся к жесткому карантину из-за коронавируса

06.07.2020, 9:24, Новости дня

С 5 июля в Казахстане повторно ввели строгий карантин из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения страны со ссылкой на главного санитарного врача Айжан Есмагамбетову. 

Карантин ввели на две недели.

В стране запретили проведение массовых мероприятий, в том числе на дому, закрыли торгово-развлекательные центры, магазины (за исключением продуктовых и аптек), кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, религиозные учреждения, остановили междугородние автобусные перевозки и ограничили работу городского общественного транспорта. 

Жителям страны разрешили посещать парки и другие места отдыха группами до трех человек. 

Есмагамбетова призвала граждан выполнять все рекомендации органов здравоохранения, чтобы предотвратить еще более строгие карантинные меры, которые остановят все сектора экономики.

Британская газета Telegraph отметила, что Казахстан стал первой страной в мире, которая вернулась к жетскому карантину.

В начале прошлой недели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства предпринять срочные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и “начать подготовку к длительной пандемии”. 

“Радио Азаттык” напомнило, что в Казахстане в марте – мае действовал режим чрезвычайного положения, который ограничивал передвижения и запрещал массовые мероприятия. В период действия ЧП в стране задерживали людей, в том числе активистов и критиков власти, им вменялись “нарушение режима ЧП” и “распространение ложной информации в период ЧП”. 

Казахстанская межведомственная комиссия по нераспространению заболевания COVID-19 сообщила в Telegram 6 июля, что в стране коронавирус подтвержден в 48 574 человек, из них 15 860 выздоровели, а 188 умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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