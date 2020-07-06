В Индонезии в целях борьбы с коронавирусом создали ожерелье из эвкалипта

06.07.2020, 9:17, Разное

В Индонезии представили «антивирусное ожерелье» из эвкалипта для борьбы с коронавирусом. По словам разработчиков из Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства, если носить его в течение 30 минут, то удастся избавиться от 80% инфекций.

Глава правительственного ведомства Сьяхрула Ясина Лимпо отметил, результаты лабораторных испытаний продемонстрировали, что из 700 видов эвкалипта один вид успешно противостоит коронавирусу. Эффективность ожерелья из эвкалипта была проверена на 20 сотрудниках Министерства сельского хозяйства, заразившихся инфекцией. Разработка смогла облегчить им дыхание.

Однако многие эксперты скептически относятся к целебным свойствам ожерелья из эвкалипта. Даже при условии, что оно действительно защищает от коронавируса, необходимо провести клинические тесты и научно подтвердить его эффективность. Часто в основе вакцин и препаратов лежат лекарственные травы, но их разработка занимает много времени. Отдельные исследователи считают, что ожерелье может представлять угрозу, поскольку его носители будут считать себя в безопасности.