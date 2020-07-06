 

Недорогой смартфон OnePlus Nord оборудовали очень интересной камерой

06.07.2020, 8:30, Разное

Новый интересный гаджет намерена вывести на рынок китайская компания OnePlus. Nord, смартфон недорогого сегмента, получил очень интересную камеру.
Презентация перспективного аппарата намечена на 10 июля в рамках конференции в Индии. OnePlus Nord, как разъяснили представители производителя, должен стать абсолютно новым продуктом, не имеющем аналогов у конкурентов. В его создании использована технология с использованием камеры среднего сегмента. Однако при этом она выполнена на высоком уровне и позволяет телефону отличаться от всех подобных девайсов. Так, в модели Nord от OnePlus установлено сразу четыре датчика с главным объективом в 64 мегапикселя.

Дополняет картину дисплей с частотой обновления в 60 герц. Работать новинка будет на однокристальном процессоре Snapdragon модификации 765G. Когда устройство поступит в продажу на мировые рынки, а также стоимость аппарата и другие его характеристики пока не известны.



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