Девочка под Волгоградом погибла от ударов током в фонтане

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06.07.2020, 8:30, Новости дня

Девятилетняя девочка погибла от ударов током в фонтане в станице Березовской Волгоградской области. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

По данным следствия, вечером в воскресенье девочка вместе с подругой без присмотра взрослых отдыхала в центральном парке станицы Березовской Даниловского района. Играя рядом с фонтаном, установленным в 2018 году, девочка уронила в воду кепку. Решив ее достать, девочка зашли в фонтан, где ее стало бить током. Подруга попыталась оказать девочке помощь, но не смогла справиться своими силами. Оказавшиеся поблизости взрослые извлекли девочку из фонтана, однако спасти ребенка не удалось, она скончалась на месте происшествия.

Как установлено следствием, причиной возникновения короткого замыкания могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана.



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