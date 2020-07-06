Лариса Гузеева открыто флиртовала со смущенным героем шоу «На дачу»

06.07.2020, 8:30, Разное

Поклонников телеведущей Ларисы Гузеевой возмутило то, как она открыто заигрывала с героем телешоу «На дачу». Гость сам не был готов к такому поведению, поэтому ему пришлось напомнить, что он женат и имеет детей.

Героями шоу «На дачу» стали члены семьи Охотниковых. Десять лет назад они решили обустроиться в лесу, где основали казачий хутор. Уже на пороге Лариса Гузеева стала хвалить главу семейства за то, как он все обустроил. А во время приготовления ужина телеведущая призналась, что ей хорошо с ним.

От открытого флирта герой программы смутился. Ему пришлось напомнить, что у него есть жена, которая находится в положении, а также дети. На это Гузеева ответила, что если родится девочка, то они могут назвать ее Ларисой. Позднее и сам гость шоу начал подыгрывать телеведущей, которая сама состоит в браке с ресторатором Игорем Бухаровым.