“Зенит” досрочно стал чемпионом России

06.07.2020, 8:23, Разное

В рамках очередного матча чемпионата России на поле краснодарского стадиона сошлись “Зенит” и “Краснодар”. Победу одержала петербургская команда со счетом 4:2.

Благодаря этой победе ближайшие соперники “Зенита” по турнирной таблице – “Локомотив” и “Краснодар” – оспорить их лидерство уже не смогут. Это означает, что футбольный клуб досрочно стал чемпионом России.

В родном Санкт-Петербурге команду встречали

в аэропорту восторженные фанаты, передает телеканал “360”. Поздравить спортсменов поспешили также их родные и близкие. Сами они, празднуя шестое чемпионство, попрыгали вместе с болельщиками.

��✊ #ОпДавайДавай pic.twitter.com/NdYUfGV5aH

— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020