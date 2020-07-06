 

“Зенит” досрочно стал чемпионом России

06.07.2020, 8:23, Разное

В рамках очередного матча чемпионата России на поле краснодарского стадиона сошлись “Зенит” и “Краснодар”. Победу одержала петербургская команда со счетом 4:2.

Благодаря этой победе ближайшие соперники “Зенита” по турнирной таблице – “Локомотив” и “Краснодар” – оспорить их лидерство уже не смогут. Это означает, что футбольный клуб досрочно стал чемпионом России.

В родном Санкт-Петербурге команду встречали
в аэропорту восторженные фанаты, передает телеканал “360”. Поздравить спортсменов поспешили также их родные и близкие. Сами они, празднуя шестое чемпионство, попрыгали вместе с болельщиками.

&#55357;&#56473;✊ #ОпДавайДавай pic.twitter.com/NdYUfGV5aH

— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Мнение: Вы будете немножко расстреляны

29.06 / Беременная Кэти Перри рассказала, как хотела покончить с жизнью после расставания с Орландо Блумом в 2017 году

03.07 / Учёные доказали, что занятия бегом могут оказывать противоязвенный эффект

02.07 / Путешествие из Луганска в Крым: «Мы уже никому не интересны и не нужны»

13.06 / В Томске машина сбила ребенка на велосипеде

10.05 / В древнем турецком городе обнаружили камень с надписями на неизвестном языке

20.04 / Главный санитарный врач Северной Осетии о митингующих против режима самоизоляци: «Мне стыдно за них»

10.06 / Оксана Воеводина планирует переехать в Лондон и получить международный диплом

09.05 / Обращение Путина 9 мая – поздравление с Днем Победы онлайн

28.04 / Мнение: Деньги на банкет в честь голодомора были украдены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска