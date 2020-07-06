 

Под Ростовом-на-Дону разбился вертолет: прокуратура и СК проводят проверку

06.07.2020, 8:15, Новости дня

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту падения частного вертолета Ми-2 в Ростовской области. Ведомство проверит исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов.

Свою проверку также начал Следственный комитет. На месте падения вертолета работает следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передает "Интерфакс".

В понедельник около 5 часов утра вертолет Ми-2 потерпел крушение в Сальском районе Ростовской области. Он упал в рисовое поле. На борту вертолета находились два человека. Один из них погиб, второй был госпитализирован с травмами. По предварительной информации, к происшествию мог привести отказ двигателя.

 



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