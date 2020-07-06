Жительница Кубани убила и расчленила мальчика из-за громкой музыки

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06.07.2020, 8:15, Новости дня

На Кубани задержали предполагаемую убийцу девятилетнего мальчика, который бесследно пропал более года назад. СКР обнародовал запись допроса 28-летней подозреваемой.

 

"Он скатился с дивана. Уже весь синий, не дышал. Я взяла его под руки и отнесла в ванную", — поведала сожительница дяди пропавшего 10 мая 2019 года ребенка.

Очевидцы утверждали, что в тот день около часа дня мальчик вышел из своего дома в станице Баговской и не вернулся. Как оказалось, она направился к своему дяде на Богатырскую улицу. Со слов задержанной, он громко слушал музыку и не реагировал на замечания, что может разбудить ее детишек. Женщина вышла из себя и схватила подростка за горло, а когда разжала руки, было уже поздно — Богдан не дышал.

Дальше она действовала хладнокровно: перетащила тело в ванную комнату, где расчленила его, а останки засунула во флягу, засыпала их хлоркой и спрятала в сарае. Там их и обнаружили следователи спустя год с лишним.

Предполагаемую убийцу малолетнего взяли под стражу.



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