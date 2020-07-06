 

В Мексике самолет с тонной кокаина упал на шоссе

06.07.2020, 8:15, Новости дня

Мексиканские военные получили сведения о контрабанде наркотиков из Южной Америки, после чего армейский вертолет вылетел на перехват и сбил воздушное судно.

La matrícula de la aeronave aparentemente es XB-RCM y podría estar relacionada con actividades ilícitas. Autoridades federales atendiendo la investigación. pic.twitter.com/VcjWywriOe

— Alberto Capella (@kpya) July 5, 2020

Но когда правоохранители прибыли на место падения, самолет был уже пуст, отмечает телеканал "Россия 24". По словам очевидцев, экипаж разгрузил наркотики и скрылся.



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