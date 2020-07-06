 

Гончаренко: Я был бы лучшим министром здравоохранения, чем Супрун

06.07.2020, 8:12, Новости дня

Нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в эфире программы “БАЦМАН” главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман рассказал, что не стал министром здравоохранения Украины в 2016 году, потому что тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман подбирал человека на этот пост под себя.

Отвечая на вопрос журналистки, хорошим ли он мог стать министром, Гончаренко сказал: “Я считаю, да. Знаете, тяжело быть скромным, когда ты лучший, как говорят. Поэтому кто зря будет самого себя критиковать. Я мог бы тогда быть назначенным, но, наверное, это было маловероятно. Было это так. На фракции БПП обсуждали кандидатуры и прозвучала моя. Фракция ее поддержала. Но после этого правительство подбирал [Владимир] Гройсман под себя. И как я понимаю, моя кандидатура его не интересовала. На этом вся история и закончилась… Я считаю, что я был бы лучшим министром”.

Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди. Читайте полную версию интервью

Гончаренко по образованию медик.

После того как министр здравоохранения в правительстве Гройсмана Александр Квиташвили подал в отставку 2 июля 2015 года, СМИ написали, что нардеп Гончаренко рассматривается в качестве кандидата на этот пост.

Однако на этот пост после отставки Квиташвили была назначена Александра Павленко, которая исполняла обязанности несколько дней, а потом Виктор Шафранский.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины

10.06 / Путин согласился отнести ряд IT-компаний к пострадавшим от коронавируса

01.07 / “Находимся посреди катастрофической вспышки”. Главный американский инфекционист предупредил о риске 100 тыс. заражений коронавирусом в день

12.05 / Нефть подорожала на новостях по сокращению добычи

17.06 / В Кремле ответили на вопрос о предложении отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа

10.05 / Помпео сравнил власти Ирана с нацистами

09.06 / Вел себя агрессивно, угрожал полиции. В Одессе водитель наехал на четырех подростков

10.04 / В Минздраве разработали режим питания для людей на самоизоляции

11.04 / Работы по благоустройству приостановлены в Москве

04.05 / Появились фото пятидверного внедорожника Suzuki Jimny

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска