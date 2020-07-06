 

Коронавирусом в мире инфицированы почти 11,5 млн человек

06.07.2020, 8:12, Новости дня

По состоянию на утро 6 июля во всем мире коронавирусом заразилось 11 419 638 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стал 533 781 человек, выздоровели 6 161 732.

В США число инфицированных достигло 2 888 635, умерло 129 947, излечилось 906 763 человека.

В Бразилии заболело 1 603 055 человек, 64 867 умерших и 1 029 045 излечившихся.

Далее следует Россия – 680 283 инфицированных, 10 145 умерших и 449 995 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 697 413 человек, 19 268 умерли, 424 433 выздоровели.

Две латиноамериканские страны – Перу и Чили – по масштабам распространения COVID-19 опередили Великобританию – там, соответственно, 302 718 заболевших и 10 589 умерших, 295 532 инфицированных и 6308 жертв коронавирусной болезни.

В Великобритании коронавирусом заразился 286 931 человек, умерло 44 305.

Мексика по показателям заболеваемости обошла Испанию и Италию – там 256 848 заболевших и 30 639 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 823 человек. Общее количество подтвержденных случаев достигло 48 500.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Семья из Китая спустя 32 года поисков нашла похищенного сына

03.06 / Москва назвала главное препятствие для сотрудничества с ПНС Ливии

30.06 / По Крымскому мосту запустили грузовое железнодорожное движение

23.04 / Названы сроки предоставления помощи региональным операторам по отходам

15.04 / Власти Москвы пообещали расширить меры поддержки предпринимателей

10.04 / “Руслан” доставил в Казань 6 миллионов масок из Китая

01.06 / Грымчаку огласили обвинительный акт

17.06 / Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

18.06 / Лишенному прав внуку экс-губернатора за пьяное ДТП грозит 15 суток ареста

19.04 / Роскосмос снизил стоимость пусков ракет на 39%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска